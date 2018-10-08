Флюорограф приедет в Андреапольский район Тверской области

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-08T09:14:43+03:00

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Флюорографическая установка из Твери 8 октября приедет в Андеапольский район. Пробудут там врачи областного клинического противотуберкулезного диспансера в течение 5-7 дней.

Выезды флюорографа направлены на снижение смертности от туберкулеза. В этом году специалисты уже посетили Бельский и Сандовский районы Тверской области.

После Андеапольского района, флюорографическая установка отправится в Оленинский район.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, благодаря профилактическим исследованиям органов грудной клетки удалось снизить на 16% заболеваемость туберкулезом. Например, в прошлом году процент заболевших составлял 45 человек на 100 тысяч населения (а 2016 – 53,7 на 100 тысяч населения).