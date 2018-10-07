2018-10-07T19:22:07+03:00
Общество

Юным жителям Тверской области предлагают нарисовать новогоднюю елку 1945 года

Работы будут приниматься до 31 октября
Виктория ЖУКОВА
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Новогодний рисунок Фото: из публикации "КП". Рисунок Анастасии Гуцало/ ФГУП «Почта Крыма»Новогодний рисунок Фото: из публикации "КП". Рисунок Анастасии Гуцало/ ФГУП «Почта Крыма»
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В Тверской области проходит конкурс рисунков на обложку для серии коллекционных открыток на тему новогоднего праздника. Юных художников от 7 до 17 лет приглашают нарисовать новогоднюю ёлку в победном 1945 году.

- Рисунки должны соответствовать времени и передавать его атмосферу, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Открытку можно рисовать по рассказам бабушек и дедушек или по фотографиям из семейных архивов. Если в основу работы легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ. Рисовать участники могут в любой технике.

Заявку на участие следует оставить на сайте. Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустят тиражом 2000 экземпляров. Финалистов выберут к 18 ноября.

Организатором конкурса стали московский Музей Победы и «Почта России».

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