2018-10-07T18:17:12+03:00
Общество

Почти 1600 продовольственных ярмарок проведено в Тверской области с начала года

Самая крупная ярмарка прошла в Твери в конце сентября
Виктория ЖУКОВА
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Ярмарки проходят каждую неделю Фото: архив "КП"Ярмарки проходят каждую неделю Фото: архив "КП"
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В Тверской области с начала года прошло 1593 продовольственных ярмарок. Торговые точки были организованы в 25 муниципальных образованиях региона. Только в период с 24 по 30 сентября 2018 года состоялось 43 ярмарки, причем 8 из них – в Твери.

Самой масштабной в этом году стала областная «Ярмарка продовольствия», которая проходила 29 и 30 сентября на площади Славы в Твери. Свои товары на ней представили около 100 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Купить на ней можно было мясную, рыбную, молочную и овощную продукцию, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, продукцию птицеводства и различные сорта меда.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, развитие малоформатной, мобильной торговли – возможность для товаропроизводителей региона реализовать свою продукцию, а для жителей приобрести натуральные, качественные товары по доступным ценам.

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