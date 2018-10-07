17-летние парни решили прокатиться и съехали на автомобиле в кювет в Тверской области
Один из них погиб
Авария произошла в Конаковском районе. Фото: архив "КП"
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В Тверской области 17-летний водитель спровоцировал ДТП. Авария произошла в субботу, 6 октября, на четвертом километре автодороги Ручьи-Данилово в Конаковском районе.
Вечером подростки решили прокатиться на автомобиле. 17-летний юноша не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет.
По предварительным данным, водитель не только сел за руль без прав, но и в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии от полученных травм скончался 17-летний пассажир. На момент аварии парень не был пристёгнут ремнём безопасности.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.