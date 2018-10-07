2018-10-07T15:51:25+03:00
Общество

В Твери рокеры выступят с концертом в защиту животных

Организовано два благотворительных мероприятия
Виктория ЖУКОВА
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В Твери пройдет два благотворительных концертаВ Твери пройдет два благотворительных концертаФото: Александр ГЛУЗ
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Тверь присоединяется к масштабной Всероссийской акции "Рок в защиту животных". Тверские рок-группы выступят против жестокого обращения с братьями нашими меньшими.

В рамках акции в Твери пройдет сразу два благотворительных концерта. Первый из них состоится сегодня, 7 октября, в 18:00 в Тверском областном доме народного творчества (улица Советская, 42).

Второй масштабный концерт пройдет 13 октября на площадке у торгового центра «РИО». Перед гостями выступят под открытым небом известные тверские музыканты. Организатор концерта - Инициативной группой по защите животных.

Большой фестиваль начнется в 10:00 и продлится шесть часов. В программе выступление рок-музыкантов, конкурсы, знакомство с пушистыми друзьями организаторов и сбор средств в пользу бездомных животных.

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