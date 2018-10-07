2018-10-07T13:08:40+03:00
Общество

Бесплатная ярмарка свободного обмена пройдет в Твери

Отдай ненужное, возьми - полезное
Виктория ЖУКОВА
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Отдай ненужное, возьми - полезноеОтдай ненужное, возьми - полезноеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери пройдет уникальная ярмарка свободного обмена. Это бесплатное мероприятие, в котором принять участие сможет каждый житель. Любой желающий можешь принести на фестиваль свои вещи, в которых он больше не нуждается. При этом сам он сможет забрать у других участников любой понравившийся предмет.

Такая ярмарка носит название «Freemarket» и начнется она в 15:00. Место проведение – набережная Афанасия Никитина, 25.

- Мы предлагаем вам продлить жизнь хороших вещей путём безденежной передачи их во вторые и третьи добрые руки для многократного использования, - сообщают организаторы на своей странице в соцсети.

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