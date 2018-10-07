34-летняя женщина обворовывала дачные дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-07T12:02:04+03:00

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В Тверской области у 65-летнего жителя Москвы обокрали дачу. Вор взломал замок и проник в дом, который находится на территории деревни Грозино Кимрского района. Оттуда он похитил бензо- и электроинструменты. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

На месте пришествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали прилегающую территорию и опросили потерпевшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемой в краже.

-Ей оказалась безработная 34-летняя жительница Дубны. Злоумышленница созналась в содеянном, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Все имущество дамочка продала, а деньги потратила.

По имеющимся у оперативников данным, женщина причастна более чем к семи эпизодам аналогичных краж. За это ей грозит до шести лет лишения свободы.