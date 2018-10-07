Светофоры на четырех перекрёстках в Твери перешли на трехвазный режим работы

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-07T10:42:23+03:00

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В Твери светофоры на оживленных перекрестках продолжают переводить на трехвазный режим работы. Таким образом, пешеходный поток отделяется от транспортного.

По новому режиму теперь работают светофоры на четырех перекрестках. Среди них пересечение улиц Бориса Полевого и Маршала Конева, улицы Республиканской и проспекта 50 лет Октября улиц Желябова и Володарского, улиц Горького и Коноплянниковой.

Инициатором изменения режима работы стала региональная Госавтоинспекции. Трехвазный режим светофоров является наиболее безопасными для пешеходов, так как пешеходный и автомобильный потоки не пересекаются. Но это возможно только при соблюдении всех правил.