2018-10-07T09:02:40+03:00
Происшествия

15-летняя девочка получила травмы во время аварии в Тверской области

Подросток сидел на переднем сиденье легковушки
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Авария произошла в ОсташковеАвария произошла в ОсташковеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Тверской области во время аварии травмы получил 15-летний подросток. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 5 октября.

На пересечении улицы Загородной и 1-го Путейского переулка столкнулись два автомобиля.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля «Газель» выезжал с переулка. Он не предоставил преимущество и врезался в легковой автомобиль «Renault Sandero», который двигался по главной.

Травмы в результате аварии получила 15-летняя пассажирка легковушки. Она ехала на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. У девушки от удара сработавшей подушкой безопасности диагностировали ушиб грудной клетки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Светофоры на четырех перекрёстках в Твери перешли на трехвазный режим работы
29 огнеборцев тушили пожар в здании поликлиники в Тверской области
Водитель не заметил пьяного пешехода и сбил его в Твери
Тверь присоединяется к Общеевропейскому учету перелетных птиц
Реактивный снаряд времен Великов Отечественной войны обнаружили в Тверской области
Барсетку с деньгами похитили у жителя Твери в кафе
На "Tver Fashion Week" гостей знакомят c модными трендами осени и зимы этого сезона
В октябре откроется движение в обе стороны по путепроводу на Московском шоссе в Твери
Двух молодых людей будут судить за убийство пенсионеров в Тверской области
Задержан руководитель компании, чей микроавтобус попал в страшную аварию в Тверской области
Единственный выживший в маршрутке, которая попала в аварию под Тверью, ехал на лекции в университет
Ряд улиц в центре Твери перекроют на следующей неделе
Из-за траура в Тверской области отменили развлекательную часть фестиваля "Барыня Капуста"
Страшный момент столкновения маршрутки с автобусом под Тверью попал на видео
Состояние выживших в аварии в Тверской области медики оценивают как стабильное
Суд назначил наказание сварщику, по вине которого погиб его коллега в Тверской области
Медики: Выжившим в ДТП под Тверью помогло чудо