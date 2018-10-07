15-летняя девочка получила травмы во время аварии в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-07T09:02:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области во время аварии травмы получил 15-летний подросток. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 5 октября.

На пересечении улицы Загородной и 1-го Путейского переулка столкнулись два автомобиля.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля «Газель» выезжал с переулка. Он не предоставил преимущество и врезался в легковой автомобиль «Renault Sandero», который двигался по главной.

Травмы в результате аварии получила 15-летняя пассажирка легковушки. Она ехала на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. У девушки от удара сработавшей подушкой безопасности диагностировали ушиб грудной клетки.