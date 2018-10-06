Водитель не заметил пьяного пешехода и сбил его в Твери

СЕГОДНЯ 20:25 2018-10-06T20:26:05+03:00

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В Твери сбили пьяного пешехода. Авария произошла вчера, 5 октября, в 18:30 на выезде с улицы Терещенко на оживленный проспект Победы.

По предварительной информации, мужчина ехал на автомобиле марки «Ford Fusion» и не заметил пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель остановился и вызвал медиков.

Оказалось, что потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате наезда мужчина получил различные травмы. Его медики отвезли в больницу скорой помощи Твери.