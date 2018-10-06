2018-10-06T20:03:37+03:00
Общество

Тверь присоединяется к Общеевропейскому учету перелетных птиц

Завтра, 7 октября, последний день акции
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Свиристель дегустирует рябину. Фото: Надежда МедведеваСвиристель дегустирует рябину. Фото: Надежда Медведева
Изменить размер текста:

В Твери продолжается Общеевропейский учет перелетных птиц – EuroBirdwatch 2018. Эта масштабная акция имеет широкое общественное звучание.

Организаторы приглашают принять участие всех желающих. Выйти на экскурсию можно индивидуально или коллективно. Например, организаторы предлагают в школе, экоцентре, отделе экопросвещения вашего заповедника или национального парка, на станции юннатов можно провести встречу, посвященную перелетным птицам, а потом всем вместе выйти на учет. В Твери подобные встречи организовывает учитель биологии 44 гимназии Надежда Медведева и орнитолог Дмитрий Кошелев и блог #Ulitkamarta

Полученные данные следует обобщить и занести в прилагаемую анкету. Подробности об акции можно узнать на сайте мероприятия. На каждый адрес, с которого придет анкета будет отправлен электронный сертификат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель не заметил пьяного пешехода и сбил его в Твери
Реактивный снаряд времен Великов Отечественной войны обнаружили в Тверской области
Барсетку с деньгами похитили у жителя Твери в кафе
На "Tver Fashion Week" гостей знакомят c модными трендами осени и зимы этого сезона
В октябре откроется движение в обе стороны по путепроводу на Московском шоссе в Твери
Двух молодых людей будут судить за убийство пенсионеров в Тверской области
Задержан руководитель компании, чей микроавтобус попал в страшную аварию в Тверской области
Единственный выживший в маршрутке, которая попала в аварию под Тверью, ехал на лекции в университет
Ряд улиц в центре Твери перекроют на следующей неделе
Из-за траура в Тверской области отменили развлекательную часть фестиваля "Барыня Капуста"
Страшный момент столкновения маршрутки с автобусом под Тверью попал на видео
Состояние выживших в аварии в Тверской области медики оценивают как стабильное
Суд назначил наказание сварщику, по вине которого погиб его коллега в Тверской области
Медики: Выжившим в ДТП под Тверью помогло чудо