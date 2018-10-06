Тверь присоединяется к Общеевропейскому учету перелетных птиц

СЕГОДНЯ 19:23 2018-10-06T20:03:37+03:00

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В Твери продолжается Общеевропейский учет перелетных птиц – EuroBirdwatch 2018. Эта масштабная акция имеет широкое общественное звучание.

Организаторы приглашают принять участие всех желающих. Выйти на экскурсию можно индивидуально или коллективно. Например, организаторы предлагают в школе, экоцентре, отделе экопросвещения вашего заповедника или национального парка, на станции юннатов можно провести встречу, посвященную перелетным птицам, а потом всем вместе выйти на учет. В Твери подобные встречи организовывает учитель биологии 44 гимназии Надежда Медведева и орнитолог Дмитрий Кошелев и блог #Ulitkamarta

Полученные данные следует обобщить и занести в прилагаемую анкету. Подробности об акции можно узнать на сайте мероприятия. На каждый адрес, с которого придет анкета будет отправлен электронный сертификат.