Реактивный снаряд времен Великов Отечественной войны обнаружили в Тверской области
Боеприпасом занимаются специалисты
Со снарядом работали специалисты Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области был найден реактивный снаряд М-30, который пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас оперативно обезвредили специалисты группы взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области. Обнаружили снаряд на территории Калининского района. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.
Также спасатели рекомендуют при обнаружении взрывоопасного предмета сразу же отойти на безопасное расстояние. После этого следует предупредить окружающих о возможной опасности и вызвать специалистов, позвонив по телефону «101», «112» или «02».