2018-10-06T18:16:25+03:00
Общество

Реактивный снаряд времен Великов Отечественной войны обнаружили в Тверской области

Боеприпасом занимаются специалисты
Виктория ЖУКОВА
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Со снарядом работали специалисты Фото: УМЧС России по Тверской областиСо снарядом работали специалисты Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области был найден реактивный снаряд М-30, который пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас оперативно обезвредили специалисты группы взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области. Обнаружили снаряд на территории Калининского района. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

Также спасатели рекомендуют при обнаружении взрывоопасного предмета сразу же отойти на безопасное расстояние. После этого следует предупредить окружающих о возможной опасности и вызвать специалистов, позвонив по телефону «101», «112» или «02».

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