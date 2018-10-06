Барсетку с деньгами похитили у жителя Твери в кафе

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-06T17:14:23+03:00

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В Твери у 38-летнего мужчину похитили барсетку с деньгами и документами. Ущерб от кражи составил для владельца более шести тысяч рублей.

Полицейские, к которым обратился мужчина, установили, что барсетку украли в одном из кафе в поселке Химинститута. Там заявитель оставил имущество без присмотра на столе.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские узнали личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Твери.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчина сознался в содеянном. Он сказал, что все деньги успел потратить, а сумку выбросил.

Возбуждено уголовное дело.