2018-10-06T18:18:34+03:00
Звезды

На "Tver Fashion Week" гостей знакомят c модными трендами осени и зимы этого сезона

6 октября – завершающий день яркого праздника в Твери
Виктория ЖУКОВА
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Начало в 19:00 Фото: New Fashion LookНачало в 19:00 Фото: New Fashion Look
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Сегодня, 6 октября, завершается Тверская неделя моды наступившего сезона. Стартовал «Tver Fashion Week осень-зима 2018/19» 3 октября. Каждый день в городе проходили показы разных направлений. Например, в первый день показывали дизайнерские коллекции, 4 октября – детскую моду, 5 октября – коллекцию осень-зима 2018/19. Сегодня же, 6 октября, гостям покажут коллекцию осень-зима 2018/19 Premium. Свою одежду и аксессуары демонстрируют дизайнеры, популярные марки и ведущие торговые дома Твери.

В завершающий день гости увидят коллекцию ювелирных украшений, модные образы и различные вариации костюмов как мужских, так и женских. Как всегда, будут и дебюты. Организаторы решили порадовать публику показами коллекций московских дизайнеров.

Напоминаем, что вход на «Неделю моды» свободный. Однако, количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону 8(4822) 75-19-19.

Проходит мероприятие в отеле «Оснабрюк». Сбор гостей в 18:00, начало показов в 19:00.

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