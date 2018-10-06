В октябре откроется движение в обе стороны по путепроводу на Московском шоссе в Твери

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-06T14:38:56+03:00

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В Твери завершаются работы по реконструкции путепровода на Московском шоссе. Ремонт на данном участке начался в прошлом году.

Планируется, что движение в обе стороны на мосту будет открыто во второй половине октября. А до конца месяца подрядчик должен уложить верхний слой дорожного покрытия. Класть асфальт дорожники будут ночью. Также параллельно будут завершаться работы по установке дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесению разметки.

В администрации Твери, сообщают, что во время демонтажа старых конструкций была выявлена необходимость проведения ряда дополнительных работ. Из-за этого пришлось «на ходу» корректировать проектную документацию и проводить её повторную государственную экспертизу.

Полностью мост перекрыт не было: вначале ремонтировали правую сторону моста, движение в этот момент шло по неотремонтированной левой. После 20 июня стороны поменяли. На сегодняшний день на левой стороне осталось доделать подходы: сделать укладку нижнего слоя асфальта и покрытия тротуара.