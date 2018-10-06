2018-10-06T13:28:22+03:00
Происшествия

Двух молодых людей будут судить за убийство пенсионеров в Тверской области

Парни решили похитить чужое имущество
Виктория ЖУКОВА
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Молодых людей ждет судМолодых людей ждет судФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении двух парней, которые убили пожилую пару.

В начале января этого года два парня 23 и 19 лет из Бологое сговорились и решили ограбить дом. В дневное время они незаконно проникли в дом в Конаково, где жил 72-летний мужчина со своей 70-летней супругой. Один из молодых людей ранее работал в этом доме подсобным рабочим.

Злоумышленники убили хозяев и похитили их личные вещи на сумму более 1 200 тысяч рублей. Забрали парню и автомобиль.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело будет рассматривать Тверской областной суд.

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