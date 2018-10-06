Ряд улиц в центре Твери перекроют на следующей неделе
Ограничено движение будет 13 октября
Движение будет перекрыто на следующей неделеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующей неделе в Твери перекроют ряд улиц. Соответствующее распоряжение выпустила администрация города. Связано перекрытие с проведением межрегионального форума «Я - патриот».
В субботу, 13 октября, с 6:00 до 17:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств на Театральной площади.
Также с 13:50 до 15:00 перекроют улицы Советскую и Софьи Перовской, на участке от Тверского проспекта до улицы Ефимова, по Волжскому проезду и часть от Тьмацкого проезда до площади Мира.
Парковаться на закрытых участках также будет запрещено.
Водителям рекомендуют продумать пути объезда.