Ряд улиц в центре Твери перекроют на следующей неделе

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-06T10:13:31+03:00

Движение будет перекрыто на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На следующей неделе в Твери перекроют ряд улиц. Соответствующее распоряжение выпустила администрация города. Связано перекрытие с проведением межрегионального форума «Я - патриот».

В субботу, 13 октября, с 6:00 до 17:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств на Театральной площади.

Также с 13:50 до 15:00 перекроют улицы Советскую и Софьи Перовской, на участке от Тверского проспекта до улицы Ефимова, по Волжскому проезду и часть от Тьмацкого проезда до площади Мира.

Парковаться на закрытых участках также будет запрещено.

Водителям рекомендуют продумать пути объезда.