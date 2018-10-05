2018-10-05T21:12:18+03:00
Происшествия

Состояние выживших в аварии в Тверской области медики оценивают как стабильное

Двое мужчин все еще в реанимации
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В больнице находятся трое пострадавших. Фото: архив "КП"В больнице находятся трое пострадавших. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В больницу Твери после страшной аварии доставили троих пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Состояние всех пострадавших в аварии оценивается как стабильное.

По данным УМЧС России по Тверской области, травмы в аварии получили:

1. Арабиев Мансур Сосланович, 1999 г.р.

2. Кузнецов Владимир Константинович, 1970 г.р.

3. Савина Светлана Евгеньевна, 1954 г.р.

Двое мужчин находятся в реанимации, а женщина в отделении нейрохирургии. Врачи считают, что выжить в такое страшной аварии им скорее всего помогло чудо.

Напомним, 5 октября утром, на дороге Тверь - Ржев, маршрутное междугороднее такси с 13 пассажирами, на полном ходу врезалось в лоб междугороднему автобусу. В маршрутке, за исключением одного человека, погибли все пассажиры и водитель. Всего 13 человек. В автобусе ранения получили двое.

Губернатор Тверской области об аварии, в которой погибло 13 человек.Игорь ДОКУЧАЕВ, Ирина ТАРАСОВА

Еще больше материалов по теме: «Под Тверью лоб в лоб столкнулись автобусы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд назначил наказание сварщику, по вине которого погиб его коллега в Тверской области
Медики: Выжившим в ДТП под Тверью помогло чудо
В Тверской области пройдёт региональный этап конкурса Студент года – 2018
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
6 и 7 октября в Ржеве и Старице Тверской области объявлен траур
В Тверской области пройдёт Чемпионат России по автомодельному спорту
Госавтоинспекция Тверской области разыскивает очевидцев страшной аварии под Тверью
Национальный туристский форум "Реки России" проходит в Тверской области
Родственникам погибших в аварии под Некрасово предоставят транспорт, чтобы добраться в Тверь на опознание тел
Четыре медработника погибли в аварии в Тверской области
Двум фальшивомонетчикам из Твери суд назначил наказание
С семьями погибших в аварии в Тверской области работают психологи
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в сфере автомобильных пассажирских перевозок наведут порядок
Двое из троих пострадавших в аварии в Тверской области находятся в больнице в тяжелом состоянии
Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчиков, чьи автобусы попали в аварию в Тверской области
Пожарные вытащили из воды пожилого мужчину, который с лодки упал в озеро в Тверской области
Маршрутчик пошел на рискованный обгон и спровоцировал страшную аварию в Тверской области
На трассе под Тверью 13 человек убил маршрутчик-нелегал
Опубликован список погибших в аварии в Тверской области
Губернатор Тверской области прибыл на место аварии
Предварительная версия ГИБДД: маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус в Тверской области
13 человек погибли в аварии с автобусами в Тверской области