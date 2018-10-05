Состояние выживших в аварии в Тверской области медики оценивают как стабильное
В больницу Твери после страшной аварии доставили троих пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Состояние всех пострадавших в аварии оценивается как стабильное.
По данным УМЧС России по Тверской области, травмы в аварии получили:
1. Арабиев Мансур Сосланович, 1999 г.р.
2. Кузнецов Владимир Константинович, 1970 г.р.
3. Савина Светлана Евгеньевна, 1954 г.р.
Двое мужчин находятся в реанимации, а женщина в отделении нейрохирургии. Врачи считают, что выжить в такое страшной аварии им скорее всего помогло чудо.
Напомним, 5 октября утром, на дороге Тверь - Ржев, маршрутное междугороднее такси с 13 пассажирами, на полном ходу врезалось в лоб междугороднему автобусу. В маршрутке, за исключением одного человека, погибли все пассажиры и водитель. Всего 13 человек. В автобусе ранения получили двое.
Губернатор Тверской области об аварии, в которой погибло 13 человек.Игорь ДОКУЧАЕВ, Ирина ТАРАСОВА
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