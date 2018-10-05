Медики: Выжившим в ДТП под Тверью помогло чудо

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-05T17:39:48+03:00

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В пятницу, 5 октября, на автомобильной дороге Тверь - Ржев произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 13 человек. Водитель маршрутного такси "Форд" выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом ЛИАЗ. На месте ДТП погибли 12 пассажиров микроавтобуса и его водитель. Выжить в аварии удалось единственному пассажиру "Форда", а также водителю ЛИАЗА и женщине, которая находилась в автобусе. Все потерпевшие сейчас в Твери, в городской больнице №4.

Рядом с больницей открыт ситуационный центр МЧС, где проводится работа с родственниками, приехавшими опознавать погибших.

- К нам отделение поступили двое мужчин 19 и 48 лет. На данный момент проведено обследование и дополнительная диагностика. Их состояние стабильное, они находятся в сознание. Пострадавшим выжить скорее всего помогло чудо. Надеюсь, что по данным пациентам прогноз будет благоприятный - огласил свои мысли заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи №4 Николай Герасимов.

По словам врача, мужчины получили в аварии сочетанные травмы, то есть повреждения различных систем органов.

Кроме того, в нейрохирургическом отделении находится и пострадавшая женщина. Со слов завотделением, в реанимационной помощи она не нуждается, и прибывает в ясном сознании. Её жизни ничего не угрожает.