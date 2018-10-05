В Тверской области пройдёт региональный этап конкурса Студент года – 2018
Молодые дарования попробуют свои силы
Стартует региональный этап конкурса
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Учащиеся вузов и колледжей Тверской области могут принять участие в региональном этапе Всероссийской премии «Студент года – 2018».
Показать свои таланты и успехи в рамках конкурса могут студенты (специалисты, бакалавры и магистры) очной формы обучения. Победителей премии будут выберать в 16 номинациях, девять из которых для студентов вузов, семеро – для учащихся организаций среднего профобразования.
Подробная информация о конкурсе, подаче заявок – в группе мероприятия и по телефону 8 (4822) 78-47-02 (добавочный - 2).
Победители конкурса представят тверской регион на всероссийском заочном этапе конкурса.