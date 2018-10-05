Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-05T17:16:46+03:00

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В пятницу, 5 октября, дорожные полицейские, вновь запускают профилактическую акцию "Контроль трезвости". Полицейские опять будут ловить на дорогах любителей сесть за руль в нетрезвом состоянии. Профилактическое мероприятие будет проходить на дорогах Тверского региона до 7 октября.

Нарушителей правил дорожного движения ждет серьезное наказание. Сев за руль пьяным впервые, водитель рискует расстаться с правами, а также выплатить 30 тысяч рублей штрафа. За повторное правонарушение последует более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может не только расстаться с правами, но и на несколько лет отправиться в тюрьму.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.