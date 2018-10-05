В Тверской области пройдёт Чемпионат России по автомодельному спорту
Будут состязаться внедорожники
Автомоделисты будут состязаться в мастерстве Фото: Дворец пионеров и школьников города Челябинска
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В Удомле пройдёт Чемпионат России по автомодельному спорту.
В Удомельской гимназии № 3 на предстоящих выходных 6-7 октября состоится чемпионат России по автомодельному спорту в классе электровнедорожников.
Чемпионат в классах радиоуправляемых автомобилей проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017-2018 годов утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ.
К участию приглашаютися все желающие.