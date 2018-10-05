2018-10-05T16:42:55+03:00
Общество

В Тверской области пройдёт Чемпионат России по автомодельному спорту

Будут состязаться внедорожники
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Автомоделисты будут состязаться в мастерстве Фото: Дворец пионеров и школьников города ЧелябинскаАвтомоделисты будут состязаться в мастерстве Фото: Дворец пионеров и школьников города Челябинска
Изменить размер текста:

В Удомле пройдёт Чемпионат России по автомодельному спорту.

В Удомельской гимназии № 3 на предстоящих выходных 6-7 октября состоится чемпионат России по автомодельному спорту в классе электровнедорожников.

Чемпионат в классах радиоуправляемых автомобилей проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017-2018 годов утвержденным Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ.

К участию приглашаютися все желающие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд назначил наказание сварщику, по вине которого погиб его коллега в Тверской области
Медики: Выжившим в ДТП под Тверью помогло чудо
В Тверской области пройдёт региональный этап конкурса Студент года – 2018
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
6 и 7 октября в Ржеве и Старице Тверской области объявлен траур
Госавтоинспекция Тверской области разыскивает очевидцев страшной аварии под Тверью
Национальный туристский форум "Реки России" проходит в Тверской области
Родственникам погибших в аварии под Некрасово предоставят транспорт, чтобы добраться в Тверь на опознание тел
Четыре медработника погибли в аварии в Тверской области
Двум фальшивомонетчикам из Твери суд назначил наказание
С семьями погибших в аварии в Тверской области работают психологи
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в сфере автомобильных пассажирских перевозок наведут порядок
Двое из троих пострадавших в аварии в Тверской области находятся в больнице в тяжелом состоянии
Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчиков, чьи автобусы попали в аварию в Тверской области
Пожарные вытащили из воды пожилого мужчину, который с лодки упал в озеро в Тверской области
Маршрутчик пошел на рискованный обгон и спровоцировал страшную аварию в Тверской области
На трассе под Тверью 13 человек убил маршрутчик-нелегал
Опубликован список погибших в аварии в Тверской области
Губернатор Тверской области прибыл на место аварии
Предварительная версия ГИБДД: маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус в Тверской области
13 человек погибли в аварии с автобусами в Тверской области