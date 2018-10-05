Госавтоинспекция Тверской области разыскивает очевидцев страшной аварии под Тверью
В Тверской области Госавтоинспекция ищет свидетелей смертельной аварии, которая произошла сегодня, 5 октября, утром. На 24 километре автодороги Тверь-Ржева маршрутка на большой скорости врезалась в рейсовый автобус.
Страшная авария унесла 13 жизней. Все погибшие – пассажиры маршрутного такси. Выжить в микроавтобусе удалось только одному 19-летнему парню.
Имеющиеся сведения (обстоятельства произошедшего, наличие видеозаписей момента аварии и иные сведения) автоинспекторы просят сообщать по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (4822)58-04-00, (4822)58-59-00.
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