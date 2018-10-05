2018-10-05T16:38:44+03:00
Происшествия

Госавтоинспекция Тверской области разыскивает очевидцев страшной аварии под Тверью

Имеющуюся информацию следует сообщать по телефонам дежурной части
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла рано утромАвария произошла рано утромФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверской области Госавтоинспекция ищет свидетелей смертельной аварии, которая произошла сегодня, 5 октября, утром. На 24 километре автодороги Тверь-Ржева маршрутка на большой скорости врезалась в рейсовый автобус.

Страшная авария унесла 13 жизней. Все погибшие – пассажиры маршрутного такси. Выжить в микроавтобусе удалось только одному 19-летнему парню.

Имеющиеся сведения (обстоятельства произошедшего, наличие видеозаписей момента аварии и иные сведения) автоинспекторы просят сообщать по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (4822)58-04-00, (4822)58-59-00.

Подробности аварии по теме: «ПОД ТВЕРЬЮ ЛОБ В ЛОБ СТОЛКНУЛИСЬ АВТОБУСЫ»

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