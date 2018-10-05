Национальный туристский форум "Реки России" проходит в Тверской области
В Тверской области проходит Национальный туристский форум «Реки России». Организовано мероприятие в Завидово.
Форум посетили глава региона Игорь Руденя, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, а также заместитель руководителя Ростуризма, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам и председатель Законодательного Собрания региона.
Основной темой мероприятия стало развитие водного туризма в регионах России.
Начался форум с пленарной сессии «Национальные идеи и стратегические задачи развития речного туризма». После этого прошла тематическая сессия, посвященная развитию инфраструктуры водного туризма.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, Тверская область на форуме представляет масштабный проект – кластер круизного и водного туризма «Волжское море».