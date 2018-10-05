2018-10-05T15:20:41+03:00
Общество

Родственникам погибших в аварии под Некрасово предоставят транспорт, чтобы добраться в Тверь на опознание тел

У морга в Твери МЧС разбиты палатки для приёма родственников
Игорь ДОКУЧАЕВ
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В аварии погибли 13 человекВ аварии погибли 13 человекФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Администрация города Ржева сообщает, что транспорт для родственников погибших находится на стоянке Администрации города Ржева.

Ответственный за транспорт – начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Денис Юрьевич. 89004728651

По вопросам финансово – материальной помощи обращаться к директору «Центра социальной поддержки населения» в города Ржеве и Ржевском районе Куренковой Татьяне Геннадьевне (Ржев, улица Урицкого, 82, телефоны 3-21-53, 89108432371)

Напомним, сегодня, 5 октября, на автодороге Тверь – Ржев в районе села Некрасово столкнулись полный пассажиров Ford Transit и рейсовый автобус ЛИАЗ.

Погибли 13 человек – 12 пассажиров и водитель микроавтобуса.

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