Родственникам погибших в аварии под Некрасово предоставят транспорт, чтобы добраться в Тверь на опознание тел
Администрация города Ржева сообщает, что транспорт для родственников погибших находится на стоянке Администрации города Ржева.
Ответственный за транспорт – начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Денис Юрьевич. 89004728651
По вопросам финансово – материальной помощи обращаться к директору «Центра социальной поддержки населения» в города Ржеве и Ржевском районе Куренковой Татьяне Геннадьевне (Ржев, улица Урицкого, 82, телефоны 3-21-53, 89108432371)
Напомним, сегодня, 5 октября, на автодороге Тверь – Ржев в районе села Некрасово столкнулись полный пассажиров Ford Transit и рейсовый автобус ЛИАЗ.
Погибли 13 человек – 12 пассажиров и водитель микроавтобуса.
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