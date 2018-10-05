Двум фальшивомонетчикам из Твери суд назначил наказание

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-05T14:26:36+03:00

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В Твери назначили наказание фальшивомонетчикам. Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Московского района.

Установлено, что двое мужчин купили у неустановленного лица в Москве пять заведомо поддельных банковских купюр номиналом в пять тысяч рублей. На фальшивые деньги они покупали в магазинах Твери продукты и личные вещи.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Московский районный суд Твери признал мужчин виновными. Один из злоумышленников получил три года условного лишения свободы, а второй – два. Оба мужчины должны заплатить штраф на общую сумму в 70 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.