2018-10-05T14:26:36+03:00
Происшествия

Двум фальшивомонетчикам из Твери суд назначил наказание

Мужчины получили условное лишение свободы и штраф
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина расплатились фальшивыми банкнотами за продукты. Фото: архив "КП"Мужчина расплатились фальшивыми банкнотами за продукты. Фото: архив "КП"
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В Твери назначили наказание фальшивомонетчикам. Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Московского района.

Установлено, что двое мужчин купили у неустановленного лица в Москве пять заведомо поддельных банковских купюр номиналом в пять тысяч рублей. На фальшивые деньги они покупали в магазинах Твери продукты и личные вещи.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Московский районный суд Твери признал мужчин виновными. Один из злоумышленников получил три года условного лишения свободы, а второй – два. Оба мужчины должны заплатить штраф на общую сумму в 70 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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