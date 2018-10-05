С семьями погибших в аварии в Тверской области работают психологи

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-05T13:56:54+03:00

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В Твери в роще возле больницы скорой медицинской помощи (улица Маршала Конева, 71) организованы палатки для работы с родственниками погибших.

С людьми работают психологи. Для усиления группировки специалистов, в Тверь были направлены сотрудники Центра экстренной психологической помощи из Москвы.

Кроме того, губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, что сегодня, 5 октября, утром на трассе Тверь – Ржев столкнулись два автобуса. В результате аварии 13 человек погибли и трое получили травмы разной степени тяжести.