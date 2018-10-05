Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в сфере автомобильных пассажирских перевозок наведут порядок

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-05T13:29:18+03:00

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На место аварии в Тверской области выезжал Губернатор Игорь Руденя. После случившегося глава региона сказал, что необходимо ужесточить требования к автомобильным пассажирским перевозкам. По его словам в регионе идет активная работа по борьбе с нелегальными перевозчиками.

- Мы максимально закрываем все лазейки, которые имеются для организаторов таких небезопасных видов деятельности. Все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги. Это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах. К сожалению, либеральный подход к таким видам деятельности себя не оправдывает. Пришло время для наведения жесткого порядка в организации пассажирских перевозок, – отметил Игорь Руденя.

Губернатор выразил соболезнования всем близким погибших в этой страшной аварии.

В настоящее время автоинспекторы на всех постах ДПС останавливают маршрутки и микроавтобусы для инструктажа водителей. Автолюбителям сообщают о произошедшей аварии и напоминают основные правила безопасности.