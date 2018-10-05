2018-10-05T13:29:18+03:00
Общество

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в сфере автомобильных пассажирских перевозок наведут порядок

По вине водителя маршрутки произошла страшная авария
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Губернатор Тверской области прибыл на место аварии. Фото: областное правительствоГубернатор Тверской области прибыл на место аварии. Фото: областное правительство
Изменить размер текста:

На место аварии в Тверской области выезжал Губернатор Игорь Руденя. После случившегося глава региона сказал, что необходимо ужесточить требования к автомобильным пассажирским перевозкам. По его словам в регионе идет активная работа по борьбе с нелегальными перевозчиками.

- Мы максимально закрываем все лазейки, которые имеются для организаторов таких небезопасных видов деятельности. Все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги. Это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах. К сожалению, либеральный подход к таким видам деятельности себя не оправдывает. Пришло время для наведения жесткого порядка в организации пассажирских перевозок, – отметил Игорь Руденя.

Губернатор выразил соболезнования всем близким погибших в этой страшной аварии.

В настоящее время автоинспекторы на всех постах ДПС останавливают маршрутки и микроавтобусы для инструктажа водителей. Автолюбителям сообщают о произошедшей аварии и напоминают основные правила безопасности.

Губернатор Тверской области об аварии, в которой погибло 13 человек.Игорь ДОКУЧАЕВ

Еще больше материалов по теме: «Под Тверью лоб в лоб столкнулись автобусы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре медработника погибли в аварии в Тверской области
Двум фальшивомонетчикам из Твери суд назначил наказание
С семьями погибших в аварии в Тверской области работают психологи
Двое из троих пострадавших в аварии в Тверской области находятся в больнице в тяжелом состоянии
Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчиков, чьи автобусы попали в аварию в Тверской области
Пожарные вытащили из воды пожилого мужчину, который с лодки упал в озеро в Тверской области
Маршрутчик пошел на рискованный обгон и спровоцировал страшную аварию в Тверской области
На трассе под Тверью 13 человек убил маршрутчик-нелегал
Опубликован список погибших в аварии в Тверской области
Губернатор Тверской области прибыл на место аварии
Предварительная версия ГИБДД: маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус в Тверской области
13 человек погибли в аварии с автобусами в Тверской области