Двое из троих пострадавших в аварии в Тверской области находятся в больнице в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-05T12:43:47+03:00

Пострадавших в больницу доставили на вертолете. Фото: архив "КП"

Медики оказывают им всю необходимую помощь

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Пострадавшим в аварии в районе деревни Некрасово Тверской области оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, три человека, которые получили травмы разной степени тяжести в результате аварии, были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Двое из троих пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна женщина находится в отделении сочетанной травмы.

Напомним, что 13 пассажиров погибли на месте аварии.

Губернатор возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, в настоящее время глава региона координирует действия всех служб.