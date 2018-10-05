Двое из троих пострадавших в аварии в Тверской области находятся в больнице в тяжелом состоянии
Пострадавшим в аварии в районе деревни Некрасово Тверской области оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, три человека, которые получили травмы разной степени тяжести в результате аварии, были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Двое из троих пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна женщина находится в отделении сочетанной травмы.
Напомним, что 13 пассажиров погибли на месте аварии.
Губернатор возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, в настоящее время глава региона координирует действия всех служб.
Губернатор Тверской области об аварии, в которой погибло 13 человек.Игорь ДОКУЧАЕВ
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