2018-10-05T12:43:47+03:00
Происшествия

Двое из троих пострадавших в аварии в Тверской области находятся в больнице в тяжелом состоянии

Медики оказывают им всю необходимую помощь
Виктория ЖУКОВА
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Пострадавших в больницу доставили на вертолете. Фото: архив "КП"Пострадавших в больницу доставили на вертолете. Фото: архив "КП"
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Пострадавшим в аварии в районе деревни Некрасово Тверской области оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, три человека, которые получили травмы разной степени тяжести в результате аварии, были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Двое из троих пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна женщина находится в отделении сочетанной травмы.

Напомним, что 13 пассажиров погибли на месте аварии.

Губернатор возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, в настоящее время глава региона координирует действия всех служб.

Губернатор Тверской области об аварии, в которой погибло 13 человек.Игорь ДОКУЧАЕВ

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