2018-10-05T12:13:12+03:00
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчиков, чьи автобусы попали в аварию в Тверской области

Страшная автокатастрофа произошла рано утром на трассе Тверь – Ржев
Виктория ЖУКОВА
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Лоб в лоб столкнулись маршрутка и автобусЛоб в лоб столкнулись маршрутка и автобусФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Перевозчиков, чьи автобусы попали сегодня, 5 октября, в страшную аварию под Тверью, будут проверять сотрудники ‌Ространснадзора. Специалисты уже направили ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки.

Автобусы принадлежат компаниям «Трансавто» и «Тверьавтотранс».

Напомним, что в аварии на трассе Тверь – Ржев погибли 13 человек. В маршрутке, которая буквально влетела в салон рейсового автобуса, выжил только один пассажир. Его в тяжелом состоянии на вертолете доставили в больницу.

Кроме сотрудников спецслужб и медиков, на месте аварии работали представители Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора.

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