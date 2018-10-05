Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчиков, чьи автобусы попали в аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-05T12:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Перевозчиков, чьи автобусы попали сегодня, 5 октября, в страшную аварию под Тверью, будут проверять сотрудники ‌Ространснадзора. Специалисты уже направили ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки.

Автобусы принадлежат компаниям «Трансавто» и «Тверьавтотранс».

Напомним, что в аварии на трассе Тверь – Ржев погибли 13 человек. В маршрутке, которая буквально влетела в салон рейсового автобуса, выжил только один пассажир. Его в тяжелом состоянии на вертолете доставили в больницу.

Кроме сотрудников спецслужб и медиков, на месте аварии работали представители Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора.