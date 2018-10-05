2018-10-05T11:09:55+03:00
Происшествия

Маршрутчик пошел на рискованный обгон и спровоцировал страшную аварию в Тверской области

На месте аварии работал корреспондент «Комсомолки»
Виктория ЖУКОВА
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Маршрутное такси буквально влетело внутрь автобуса. Фото: УГИБДД России по Тверской областиМаршрутное такси буквально влетело внутрь автобуса. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области виновник страшной аварии пошел на рискованный обгон. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

Водитель маршрутки "Форд Транзит" выехал на очень большой скорости на полосу встречного движения. Он не успел перестроиться обратно и протаранил автобус ЛИАЗ. Маршрутное такси буквально влетело внутрь автобуса. У маршрутки нет тормозного пути, а у автобуса - есть.

В момент аварии в маршрутке ехали в Тверь 13 пассажиров. Выжил из них только один. Погиб и виновник аварии, который выезжал на рейсы незаконно под видом регулярных перевозок.

Автобус же следовал по направлению в Старицу. На его борту помимо водителя находились не больше 10 человек.

Напомним, что авария произошла рано утром 5 октября в Тверской области на автодороге Тверь - Ржев, за населенным пунктом Некрасово.

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