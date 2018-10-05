На трассе под Тверью 13 человек убил маршрутчик-нелегал

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-05T10:54:50+03:00

Автобусы столкнулись лоб в лоб. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Виновник страшной аварии в Тверской области осуществлял незаконные пассажирские перевозки под видом регулярных. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В результате халатности водителя, который выехал на встречную полосу, в аварии погибли 13 человек. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, на месте происшествия работают руководство и следователи регионального Следственного комитета.

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс необходимых мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.