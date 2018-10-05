Губернатор Тверской области прибыл на место аварии

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-05T09:55:27+03:00

Лоб в лоб столкнулись два автобуса

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5 октября в 7:48 в Тверской области произошла авария, в результате которой погибли 13 человек.

На место были оперативно направлены семь машин скорой помощи, вертолет санавиации, необходимые силы и средства МЧС, ГИБДД. Также на место аварии прибыл Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, микроавтобус «Форд», осуществляющий заказные перевозки, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ЛИАЗ компании «Тверавтотранс».

Все погибшие были пассажирами «Форда». Среди пострадавших - водитель автобуса ЛИАЗ и пассажир микроавтобуса.

Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия.

Место аварии Фото: областное правительство