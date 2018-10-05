13 человек погибли в аварии с автобусами в Тверской области
На месте аварии рядом с селом Некрасово в Тверской области работают сотрудники полиции, автоинспекторы врачи и спасатели. На данный момент сообщается о 13 погибших, среди них детей нет.
Напомним, что утром сегодня, 5 октября, на автодороге Тверь – Ржев столкнулись два автобуса марок "Лиаз" и "Форд". Пассажирский автобус ехал из Твери в Старицу.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, на место аварии вылетел вертолёт санитарной авиации для эвакуации пострадавших.
Точное количество пострадавших, а также причины и обстоятельства аварии уточняются.
В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.
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