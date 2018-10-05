2018-10-05T09:01:40+03:00
Происшествия

Лоб в лоб столкнулись два автобуса в Тверской области

Есть погибшие и пострадавшие
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
На месте происшествия работают правоохранители. Фото: архив "КП"На месте происшествия работают правоохранители. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области произошла крупная авария. Сегодня, 5 октября, около 7:40 на автодороге ТверьРжев неподалёку от села Некрасова столкнулись два автобуса.

По информации УГИБДД России по Тверской области, там лоб в лоб врезались маршрутное такси марки "Форд" и рейсовый автобус ЛИАЗ.

По предварительные данным, в результате аварии погибли 11 человек. Количество пострадавших устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и спецслужб. Причины и подробности аварии устанавливаются.

Еще больше материалов по теме: «Под Тверью лоб в лоб столкнулись автобусы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Тверью 13 человек убил маршрутчик-нелегал
Опубликован список погибших в аварии в Тверской области
Губернатор Тверской области прибыл на место аварии
Предварительная версия ГИБДД: маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус в Тверской области
13 человек погибли в аварии с автобусами в Тверской области
Четыре вагона-цистерны сошли с рельсов в Тверской области
Ночью в Тверской области ожидается сильный ветер
Всероссийская выставка-смотр «Гончары России» открывается в Твери
Юные исполнители эстрадной песни Тверской области примут участие в конкурсе "Волшебный микрофон"
До конца недели в Твери проходят мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей
Беспилотники планируют использовать для поиска повреждений на электросетях в Тверской области
Поисковики вывели из леса в Тверской области заблудившегося мужчину
В Твери ЗАГС переходит на новую систему регистрации актов
Студентов Тверской области приглашают подавать заявки на «Российскую студенческую весну»
В Роспотребнадзоре по Тверской области посчитали жалобы граждан
Полицейские задержали по горячим следам грабителя в Тверской области
По решению суда парень из Тверской области за продажу наркотиков отправится в колонию
Корпоративный чемпионат молодых сварщиков проходит в Твери
«Тверь Водоканал» спас собаку, кошку и дерево
Мужчина из Тверской области до смерти забил приятеля, который оскорбил женщину
С профессиональным праздником поздравили работников образования Твери
В колонию отправится мужчина, который напал на женщину в парке Тверской области
Жительница Тверской области уснула во дворе дома и осталась без золотых украшений
Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в Твери