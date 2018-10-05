Лоб в лоб столкнулись два автобуса в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-05T09:01:40+03:00

Есть погибшие и пострадавшие

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В Тверской области произошла крупная авария. Сегодня, 5 октября, около 7:40 на автодороге Тверь – Ржев неподалёку от села Некрасова столкнулись два автобуса.

По информации УГИБДД России по Тверской области, там лоб в лоб врезались маршрутное такси марки "Форд" и рейсовый автобус ЛИАЗ.

По предварительные данным, в результате аварии погибли 11 человек. Количество пострадавших устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и спецслужб. Причины и подробности аварии устанавливаются.