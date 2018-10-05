Четыре вагона-цистерны сошли с рельсов в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-05T08:09:36+03:00

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В Тверской области с рельсов сошли цистерны грузового поезда. Сообщение о происшествии на станции Западная Двина поступило дежурному региональному УМЧС России 5 октября около 06:25.

В 06:35 на место происшествия выехали специалисты аварийно-спасательной службы.

На станции Западная Двина с рельсов сошли четыре вагона-цистерны с мазутом, которые входили в состав грузового поезда. Одна из них опрокинулась, но разлива топливо не произошло. В линейной полиции на станции Тверь сообщают, что сход произошел на второстепенном пути.

На месте происшествия также работает следственно-оперативная группа ЛО МВД России на станции Тверь. Подробности случившегося уточняются.