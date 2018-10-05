2018-10-05T18:19:20+03:00
Общество

Суд назначил наказание сварщику, по вине которого погиб его коллега в Тверской области

Из-за невнимательности мужчины произошел пожар
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина случайно устроил пожар. Фото: архив "КП"Мужчина случайно устроил пожар. Фото: архив "КП"
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В Тверской области Калининский районный суд назначил наказание мужчине, по вине которого погиб его знакомый.

28-летний парень работал электрогазосварщиком в дорожно-строительной компании. В жилом блок-контейнере вахтового городка, который находился в Калининском районе, он хранил пластиковую емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Этим мужчина нарушил правило противопожарной безопасности.

14 февраля подсудимый вышел из помещения, оставив без присмотра печь с открытой дверцей. Вернувшись, он взял в руки бутылку с опасной жидкостью и нечаянно ее пролил. Жидкость загорелась. В результате пожара термические ожоги 1-2-3 степени 85% поверхности тела получил мужчина, который также жил в этом блок-контейнере. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба суда, 28-летний парень был признан виновным. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на девять месяцев с удержанием из зарплаты в доход государства 10% процентов.

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