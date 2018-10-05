Пожарные вытащили из воды пожилого мужчину, который с лодки упал в озеро в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-05T11:42:00+03:00

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В Тверской области спасатели вытащили из воды человека.

Сообщение о том, что в воду упал пожилой мужчина, поступило на пульт дежурному пожарно-спасательной части №25 4 октября около 13:00. На Огрызковском озере в Бологое с одноместной резиновой лодки рыбачил мужчина. Он не удержался и упал в воду, а залезть самостоятельно обратно не смог.

Прибыв на место, пожарные увидели, что мужчина находится практически на середине озера. На воде он держался из последних сил. До рыбака доплыли на весельной лодке. Мужчину извлекли из воды и доставили на берег. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

На месте пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. После этого его доставили в больницу. Благодаря оперативным и профессиональным действиям работников пожарно-спасательной части № 25 жизнь человека была спасена.