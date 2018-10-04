Ночью в Тверской области ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 21:04 2018-10-04T21:04:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На Тверскую область надвигается непогода. Об ухудшение погодных условий жителей региона информирует УМЧС России по Тверской области.

В ночь на 5 октября усилится северо-западный ветер. Отдельные его порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендует гражданам соблюдать осторожность. Не стоит парковать машины и ходить вблизи рекламных щитов, высоких конструкций, линий электропередач и деревьев. По возможности не оставляйте без присмотра детей и пожилых людей. Будьте более аккуратными и бдительными!