2018-10-04T21:04:38+03:00
Общество

Ночью в Тверской области ожидается сильный ветер

В регионе объявлено штормовое предупреждение
Ирина ТАРАСОВА
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Будьте более аккуратными и бдительными! Фото: архив "КП"Будьте более аккуратными и бдительными! Фото: архив "КП"
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На Тверскую область надвигается непогода. Об ухудшение погодных условий жителей региона информирует УМЧС России по Тверской области.

В ночь на 5 октября усилится северо-западный ветер. Отдельные его порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендует гражданам соблюдать осторожность. Не стоит парковать машины и ходить вблизи рекламных щитов, высоких конструкций, линий электропередач и деревьев. По возможности не оставляйте без присмотра детей и пожилых людей. Будьте более аккуратными и бдительными!

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