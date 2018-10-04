Всероссийская выставка-смотр «Гончары России» открывается в Твери

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-04T19:56:02+03:00

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10 октября в Твери состоится открытие VIII Всероссийской выставки-смотра «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика».

Гости смогут по достоинству оценить красоту глиняной пластики в изделиях лучших мастеров-керамистов страны и их учеников.

В обновлённых залах Музейно-выставочного центра будут представлены - игрушки, свистульки, различные сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции и не только.

По сложившейся традиции, одновременно с глиняной игрушкой в Музейно-выставочном центре экспонируется передвижная выставка лауреатов и дипломантов XI Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России», которая прошла в Иваново в 2017 году. Этот традиционный вид народного творчества представляет удивительный мир лоскутов с их неповторимой цветовой композицией, оригинальными сюжетами и сложными узорами.

Выставка представляет всё многообразие тенденций и направлений развития современного творчества в лоскутном шитье.

Открытие: 10 октября в 15.00.