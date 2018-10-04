2018-10-04T19:37:06+03:00
Общество

До конца недели в Твери проходят мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей

Подготовлены специальные концерты, выставки и творческие встречи
Виктория ЖУКОВА
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Свои творческие подарки для бабушек и дедушек подготовили юные тверитяне. Фото: администрация ТвериСвои творческие подарки для бабушек и дедушек подготовили юные тверитяне. Фото: администрация Твери
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В Твери на этой неделе прошли торжественные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Этот праздник последние 27 лет отмечается 1 октября.

В администрации Твери сообщают, что праздничные концерты для пожилых людей состоялись в домах культуры во всех районах города. Например, в ДК «Металлист» собралось более 300 представителей общественности Заволжского района. Среди гостей были члены ветеранских организаций, руководители товариществ собственников жилья, пожилые горожане.

Свои творческие подарки для бабушек и дедушек подготовили юные тверитяне.

Концерты, выставки, кинопоказы, творческие встречи, посвященные Дню пожилых людей, будут идти в Твери до конца недели.

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