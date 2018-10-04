2018-10-04T18:46:05+03:00
Общество

Беспилотники планируют использовать для поиска повреждений на электросетях в Тверской области

Цифровизация электросетевого комплекса — важное направление экономики региона
Виктория ЖУКОВА
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Протяжённость воздушных линий электропередачи в регионе одна из самых высоких в ЦФО. Фото: архив "КП"Протяжённость воздушных линий электропередачи в регионе одна из самых высоких в ЦФО. Фото: архив "КП"
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В Тверской области в числе приоритетных направлений находится модернизация электросетевого комплекса. Ведь протяжённость воздушных линий электропередачи в регионе одна из самых высоких в ЦФО. Она составляет 64 тысяч километров.

Вопросы модернизации энергетической отрасли и внедрение новых технологий в работу электросетевого комплекса обсудили на совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», в котором принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона подчеркнул, что модернизация электросетевого комплекса даст возможность быстрее реагировать на внештатные ситуации. А это в свою очередь что в разы повысит качество энергоснабжения.

Например, в Тверской области можно использовать беспилотные летательные аппараты для обследования линий электропередачи в случае аварийных ситуаций. Такое нововведение позволит быстро определить место и характер повреждений. А после этого можно будет в кратчайшие сроки устранить неполадки.

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