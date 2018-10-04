2018-10-04T17:23:33+03:00
Общество

Студентов Тверской области приглашают подавать заявки на «Российскую студенческую весну»

Лучшие получат денежные премии
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Начата подготовка к всероссийской Студвесне Фото: vk.com/studvesnarsmНачата подготовка к всероссийской Студвесне Фото: vk.com/studvesnarsmФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Учащихся высших и профессиональных образовательных учреждений Тверской области приглашают посостязаться за обладаение национальной премией «Российская студенческая весна», которая объединяет ряд творческих конкурсов и фестивалей в области науки, творчества, общественной деятельности, журналистики, добровольчества и спорта.

Призовой фонд составляет более 10 млн рублей.

Всего будет 176 победителей - лучших студентов по итогам девяти конкурсных мероприятий. Среди них - российская национальная премия «Студент года – 2018», всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна», национальный музыкальный студенческий проект и многие другие. Зарегистрироваться можно на сайте конкурса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поисковики вывели из леса в Тверской области заблудившегося мужчину
В Твери ЗАГС переходит на новую систему регистрации актов
В Роспотребнадзоре по Тверской области посчитали жалобы граждан
Полицейские задержали по горячим следам грабителя в Тверской области
По решению суда парень из Тверской области за продажу наркотиков отправится в колонию
Корпоративный чемпионат молодых сварщиков проходит в Твери
«Тверь Водоканал» спас собаку, кошку и дерево
Мужчина из Тверской области до смерти забил приятеля, который оскорбил женщину
С профессиональным праздником поздравили работников образования Твери
В колонию отправится мужчина, который напал на женщину в парке Тверской области
Жительница Тверской области уснула во дворе дома и осталась без золотых украшений
Сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков в Твери