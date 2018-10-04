Студентов Тверской области приглашают подавать заявки на «Российскую студенческую весну»

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-04T17:23:33+03:00

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Учащихся высших и профессиональных образовательных учреждений Тверской области приглашают посостязаться за обладаение национальной премией «Российская студенческая весна», которая объединяет ряд творческих конкурсов и фестивалей в области науки, творчества, общественной деятельности, журналистики, добровольчества и спорта.

Призовой фонд составляет более 10 млн рублей.

Всего будет 176 победителей - лучших студентов по итогам девяти конкурсных мероприятий. Среди них - российская национальная премия «Студент года – 2018», всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна», национальный музыкальный студенческий проект и многие другие. Зарегистрироваться можно на сайте конкурса.