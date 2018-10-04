В Роспотребнадзоре по Тверской области посчитали жалобы граждан

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-04T17:09:45+03:00

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За сентябрь текущего года в региональное управление Роспотребнадзора на телефон «горячей линии» поступило 105 обращений от граждан, которые были недовольны товарами или услугами, которые они приобрели.

Максимальное количество обращений поступило по вопросам нарушения правил продажи различных товаров - технически сложных товаров бытового назначения, обуви, одежды, игрушек, электроники. Таких обращений - 63 % от общего числа. По поводу оказания бытовых услуг, услуг ЖКХ и прочих на "горячую линию" звонили гораздо реже - 22 % от общего числа обращений. По вопросам, которые не относятся к компетенции Роспотребнадзора поступило 15 % обращений.

По всем заданным вопросам были даны соответствующие разъяснения по действующему законодательству.

Телефон "горячей линии" 35-32-98