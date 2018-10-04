2018-10-04T17:05:28+03:00
Происшествия

Полицейские задержали по горячим следам грабителя в Тверской области

Мужчина лишил имущества молодую девушку
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали подозреваемого в течение дежурных сутокПолицейские задержали подозреваемого в течение дежурных сутокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Редкино Тверской области задержан подозреваемый в грабеже. К силовикам с просьбой помощи обратилась 20-летняя жительница Конаковского района. Со слов девушки, вечером на одной из улиц Редкино на нее напал мужчина и забрал у неё деньги и телефон. Потерпевшая оценила нанесенный ущерб в 23 тысячи рублей.

Со слов девушки был составлен портрет предполагаемого преступника, который впоследствии был задержан до окончания дежурных суток. Подозреваемым оказался 37-летний безработный житель поселка Редкино. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что успел распорядиться деньгами по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до четырех лет.

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