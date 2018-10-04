2018-10-04T17:36:40+03:00
Общество

В Твери ЗАГС переходит на новую систему регистрации актов

Это упростит и ускорит процесс работы с документами
Виктория ЖУКОВА
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Новая система упростит и ускорит процесс работы с документами в ЗАГСеНовая система упростит и ускорит процесс работы с документами в ЗАГСеФото: Тимур ХАНОВ
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В Твери ЗАГС с 1 октября работает по новой системе регистрации. Уже началась работа по ведению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

С помощью новой системы документы можно будет получить быстрее и проще. В реестре будет отображаться информация от всех органов ЗАГС страны. Например, сейчас, если родители хотят получить дубликат свидетельства о рождении, они должны обратиться строго в то отделение, где было зарегистрировано рождение ребёнка. Наличие Единого реестра позволит получить подобное свидетельство в любом отделении и в день обращения.

Как сообщает управление информации администрации Твери, с начала октября регистрация всех записей в Тверских ЗАГСах фиксируется в Едином государственном реестре. Архивы, которые были собраны вплоть до 1926 года, будут конвертированы в единую систему до 1 января 2021 года.

Также сообщается, что из-за перехода на новую систему возможны некоторые технические сбои. В связи с этим, регистрация займет больше времени.

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