Корпоративный чемпионат молодых сварщиков проходит в Твери

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-04T16:01:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области проходит первый корпоративный чемпионат для молодых сварщиков. Профессионалы показывают свои способности в компетенции «Сварочные технологии» по стандартам международного движения «WorldSkills».

Проходят соревнования на Тверском вагоностроительном заводе. Участники должны выполнить четыре вида сварки.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в корпоративном чемпионате участвуют сварщики из Тверской, Брянской, Ростовской, Московской областей и Санкт-Петербурга.

Тверской регион на соревнованиях представляет 23-летний электросварщик Сергей Дмитриев.