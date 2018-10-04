Корпоративный чемпионат молодых сварщиков проходит в Твери
Победитель примет участие в V национальном чемпионате профмастерства
Изменить размер текста:
В Тверской области проходит первый корпоративный чемпионат для молодых сварщиков. Профессионалы показывают свои способности в компетенции «Сварочные технологии» по стандартам международного движения «WorldSkills».
Проходят соревнования на Тверском вагоностроительном заводе. Участники должны выполнить четыре вида сварки.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в корпоративном чемпионате участвуют сварщики из Тверской, Брянской, Ростовской, Московской областей и Санкт-Петербурга.
Тверской регион на соревнованиях представляет 23-летний электросварщик Сергей Дмитриев.