«Тверь Водоканал» спас собаку, кошку и дерево

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-04T15:22:53+03:00

Сотрудники ООО «Тверь Водоканал» вновь приняли участие в благотворительной акции по сбору макулатуры в пользу бездомных животных, слоган которой «Сдал бумагу – спас собаку, кошку и дерево».

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Проведение акции на предприятии уже второй раз инициирует совет молодых специалистов водоканала.

На этот раз собрано почти 400 кг бумаги, это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. Как известно, 100 кг макулатуры – это одно спасенное дерево. Таким образом, «Тверь Водоканал» сохранил 4 дерева, а кроме того сэкономил 8 кубометров воды и 400 кВт электроэнергии, необходимых для их переработки.

«Это не просто сбор макулатуры. Мы поддерживаем волонтеров, которые занимаются безнадзорными животными: содержат, лечат, ищут новых хозяев. Все это требует больших расходов, а впереди зима, нужно ремонтировать и утеплять вольеры, вырастут расходы на электроэнергию. Мы использовали эту возможность помочь и очень рады, что среди наших коллег оказалось много небезразличных людей», - говорит председатель совета молодых специалистов ООО «Тверь Водоканал» Юлия Осотина.

Так же, как и в пошлом году, сбором макулатуры не ограничились: некоторые сотрудники «Тверь Водоканала» принесли корм для животных, другие систематически делают свой вклад в установленные на предприятии ящики для пожертвований. Совет молодых специалистов планирует продолжать это направление своей работы.