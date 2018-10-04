Мужчина из Тверской области до смерти забил приятеля, который оскорбил женщину

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-04T15:22:20+03:00

Произошло это в палаточном лагере под Туапсе

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29-летнего жителя Тверской области подозревают в убийстве 45-летнего мужчины. Следственным отделом по городу Туапсе возбуждено уголовное дело по данному факту.

По версии следствия, подозреваемый вместе со своими знакомыми приехали из Тверской области в Туапсе на заработки. Остановились они в палаточном лагере в поселке Шепси.

2 октября приятели решили выпить. Во время застолья они поругались. 45-летний мужчина стал оскорблять жену их общего знакомого. Тогда обвиняемый ударил обидчика камнем по голове. От травмы мужчина скончался.

О преступлении молодой человек самостоятельно сообщил по телефону в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю, подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.