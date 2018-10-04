В колонию отправится мужчина, который напал на женщину в парке Тверской области

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-04T14:00:53+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"

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В Лихославльском районном суде Тверской области назначили наказание 35-летнему уроженец ближнего зарубежья, который попытался изнасиловать женщину.

Напал на 30-летнюю прохожую обвиняемый в ноябре прошлого года, когда она возвращалась домой через парк. Злоумышленник ударил ее и стал снимать одежду, угрожая металлическим предметом, который он представил к ее горлу.

На крики женщины прибежал прохожий, который спугнул наподавшего. Позже его задержали сотрудники полиции. Оказалась, что мигрант временно зарегистрирован и живет в Лихославльском районе.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина был признан виновным. Он получил лишение свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.